Фото: depositphotos/jukai5

Соотечественники, российские дипломаты и лидеры общественного должны убедить Италию отказаться от недружественной политики в отношении России. Об этом заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов, выступая на открытии пятнадцатой конференции Координационного совета ассоциаций российских соотечественников Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Парамонов рассказал, что на фоне антироссийской агрессии со стороны стран Запада, большую важность принимает один из традиционных приоритетов внешней политики РФ – поддержка соотечественников, проживающих за рубежом. Он отметил, что забота о благополучии граждан была и остается краеугольным камнем внешнеполитической деятельности России.

«Итальянская сторона запретила всем субъектам итальянского права, особенно госорганам и учреждениям с государственным участием реализовать с Россией любые совместные культурные, гуманитарные, научные мероприятия, заморожены все соответствующие средства и фонды, которые имелись у местных властей", – сказал Парамонов.

Посол при этом подчеркнул, что российские граждане на Апеннинах в целом не сталкиваются с проявлениями открытой русофобии и дискриминации по национальному признаку.

«Это в том числе является свидетельством того, что глубинный итальянский народ не очень воспринимает пропаганду и настойчивую линию по демонизации России», – считает дипломат.

Ранее польский обозреватель Богдан Кулас в статье для Myśl Polska отметил, что ненависть к России у Польши превышает любовь к своей стране, что наносит урон государственной экономике. Он уточнил, что именно этой позиции придерживается правящая польская партия "Право и справедливость", из-за которой американо-индийский торговый маршрут обойдет территорию Россию.