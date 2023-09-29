В конгрессе США отклонили поправки об исключении помощи Украине из бюджета Госдепа

Фото: 123RF/photovs

Палата представителей конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета Госдепа на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Речь идет о поправках конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которые предполагали запрет на финансирование Киева в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Госдепа США и иностранную помощь в 2024 году.

Против данной инициативы проголосовали 342 законодателя, 90 членов нижней палаты высказались "за".

Ранее уже сообщалось, что конгресс США отклонил два предложения по сокращению помощи Украине. Так, были отклонены поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона, а также поправки о полном отказе в помощи Киеву.

До этого стало известно, что сенат США предложил снизить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона вместо запрошенных администрацией США 24 миллиардов долларов.

В США возникла угроза шатдауна из-за разногласий законодателей по бюджету