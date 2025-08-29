Пентагон объявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

Фото: depositphotos/icholakov01

Пентагон принял решение о создании рабочей группы по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет, его обращение было опубликовано в соцсети X.

Глава Пентагона отметил, что в США с каждым днем растет угроза со стороны враждебных беспилотников. В частности, наблюдается опасность применения дронов для ударов по американским силам, а также для нарушения воздушного пространства Штатов.

В связи с этим Хегсет поручил создать межведомственную рабочую группу, в которой соберут лучших специалистов для реагирования на подобные угрозы. По словам министра, Вашингтон рассчитывает "опередить соперников" в этой сфере.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что американские специалисты тщательно изучают опыт боевых действий на Украине, в частности, применение беспилотников. Руководство этим процессом было поручено главе Пентагона.

Трамп также рассказал, что рассматривает переименование министерства обороны страны в "министерство войны". Американский лидер напомнил, что Минобороны США носило подобное название в периоды Первой и Второй мировых войн.