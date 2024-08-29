Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

В сентябре в России вступят в силу новые законы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, в школах сделают обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ у детей введут предмет основы безопасности и защиты Родины. Кроме того, как уточнил спикер ГД, с сентября все образовательные учреждения должны будут вывешивать на своих зданиях флаг России.

"Трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, это станет хорошим фундаментом для развития и залогом его успеха в будущем", – пояснил Володин.

Также из общественного транспорта запретят высаживать инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица, без билета. Более того, в сентябре к учредителям управляющих компаний ужесточат требования. У них не должно быть неснятой или непогашенной судимости. Учредители с аннулированной лицензией не смогут снова создать организацию по обслуживанию многоквартирных домов.

Для работодателей с более 35 работниками установят квоту для приема на работу инвалидов от 2 до 4%. Принятым на работу инвалидам работодатели обязаны будут сформировать все необходимые условия труда.

Вместе с тем с 1 сентября перевозчиков такси обяжут страховать гражданскую ответственность за причинение вреда здоровью пассажира. Договор необходимо будет заключить в отношении каждого транспорта, данные о котором внесены в реестр легковых такси.

Володин также рассказал, что в аптечки первой помощи, которые ранее наполнялись перевязочными материалами, масками и перчатками, разрешат вносить лекарства.

Помимо этого, требования появятся и к экскурсоводам и гидам-переводчикам. Они должны будут оказывать свои услуги в очном формате и на основании договора.

Спикер Госдумы добавил, что в сентябре Ростуризм сможет исключать из единого федерального реестра туроператоров за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило образовательный стандарт предмета основы безопасности и защиты Родины. В рамках предмета школьники будут осваивать элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения.

