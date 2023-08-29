08:08Политика
Лидер французских "Патриотов" призвал не дать грабить армию ради Украины
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не дать грабить армию страны ради Украины. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
Филиппо напомнил, что глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен решила отправить Владимиру Зеленскому снаряды на 1,1 миллиарда евро.
Политик обвинил председателя ЕК в том, что она таким образом грабит армию и потворствует эскалации конфликта.
"Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны", – написал политик.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС направил Киеву новый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за 2023 год.
По ее данным, средства направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией. Она также подчеркнула, что ЕС солидарен с Украиной.
США выделили очередной пакет военной помощи Украине
Читайте также