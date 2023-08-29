Лидер французских "Патриотов" призвал не дать грабить армию ради Украины

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не дать грабить армию страны ради Украины. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Филиппо напомнил, что глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен решила отправить Владимиру Зеленскому снаряды на 1,1 миллиарда евро.

Политик обвинил председателя ЕК в том, что она таким образом грабит армию и потворствует эскалации конфликта.

"Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны", – написал политик.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС направил Киеву новый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за 2023 год.

По ее данным, средства направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией. Она также подчеркнула, что ЕС солидарен с Украиной.

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