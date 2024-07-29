Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в РФ

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Кабинет министров Японии попросил местных жителей отказаться от поездок в Россию. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сайт правительства.

"В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в РФ", – уточнил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси в связи с визитом депутата Мунэо Судзуки в Москву.

При этом генсек кабмина Японии не стал раскрывать цели и даты визита Судзуки в Россию. Как он утверждает, Токио будет и дальше придерживаться подобной политики, включая введение санкций в адрес России в связи с конфликтом на Украине.

Судзуки вылетел в Москву 28 июля и пробудет там до 31 июля. В рамках своего визита он должен встретиться с представителями МИД России и Росрыболовства.

Ранее Россия ввела запрет на въезд в страну 13 японским гражданам в ответ на санкции со стороны Японии. В МИД РФ уточнили, что ограничения связаны со специальной военной операцией.

Под ограничения подпали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси, глава Musashi Fuso Фукухара Тэрухико, президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго, руководитель Shinwa Танака Хироаки и другие.

В связи с этим правительство Японии заявило протест России. По словам Хаяси, меры, которые ввела Москва, ограничивают законную деятельность японских компаний. Токио считает эти ограничения совершенно неприемлемыми.

