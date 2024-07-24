Япония заявила России протест из-за санкций против 13 японских граждан

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Правительство Японии заявило протест России из-за санкций против 13 своих граждан, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на генсека японского кабмина Ёсимасу Хаяси.

По его словам, меры, которые ввела Москва, ограничивают законную деятельность японских компаний. Токио считает эти ограничения совершенно неприемлемыми.

Генсек пообещал, что продолжит принимать меры для защиты компаний и деловой деятельности в РФ.

Россия ввела запрет на въезд в страну 13 японским гражданам в ответ на санкции со стороны Японии. В МИД РФ уточнили, что ограничения связаны со специальной военной операцией.

Под ограничения подпали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси, глава Musashi Fuso Фукухара Тэрухико, президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго, руководитель Shinwa Танака Хироаки и другие.

Кроме того, с 15 июля Россия приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды из-за инцидента с маяком. Как отметили в МИД РФ, японская сторона обратилась по дипломатическим каналам к Москве с запросом об информации в связи с "отключением света" на маяке, который находится на данном острове. Однако никто из прочих участников судоходства не сообщил о неисправности в этом районе.