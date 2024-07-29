РИА Новости: взрывы прозвучали в Харькове и Кривом Роге

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Взрывы прогремели в Харькове и Кривом Роге на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Кривой Рог – взрывы... Харьков – взрывы", – указано в сообщении.

Воздушная тревога на данный момент объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее украинские СМИ писали, что в ночь на 26 июля взрывы прогремели в районе контролируемых Киевом городов Херсон, Краматорск и Запорожье. Сообщалось, что после взрыва в Краматорске начался сильный пожар.

Впоследствии в Минобороны РФ сообщили, что удар "Искандера-М" уничтожил склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и место скрытого хранения артиллерийского вооружения в промзоне населенного пункта Краматорск.