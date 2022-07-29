Лавров и Блинкен подчеркнули острую необходимость в нормализации отношений РФ и США

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Министр иностранных дел России обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном российско-американские отношения, нуждающиеся в нормализации, следует из заявления, опубликованного на сайте МИД РФ.

"Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии", – отметили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Ранее сообщалось, что Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Блинкеном. Лавров отметил, что готов выслушать предложения Вашингтона по обмену заключенными и вывозу зерна с Украины. При этом он отметил, что МИД РФ попросил американских коллег уточнить возможные темы обсуждения, однако пока не получил ответа.

До этого глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США направили запрос России на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять Москве, что хотят провести телефонный разговор.

