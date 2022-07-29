Лавров осудил слова Макрона об Африке

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Французы могли бы высказываться более этично, заявил руководитель российского МИД Сергей Лавров, комментируя прозвучавшие ранее слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке "хунты".

По его словам, это звучит оскорбительно для государств, о которых идет речь. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний", – сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Лавров напомнил, что французский лидер говорил о своем беспокойстве из-за военной и дипломатической активности России в Африке, однако охарактеризовал это не как сотрудничество, а как "поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт".

Ранее президент Франции обвинил Россию в развязывании мировой гибридной войны. По мнению французского лидера, информация, энергетика и продовольствие используются РФ в качестве оружия для шантажа. Саму Россию Макрон назвал одной из последних имперских колониальных держав.