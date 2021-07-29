В тестировании системы онлайн-голосования уже приняли участие почти 90 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице продолжается тестирование системы дистанционного электронного голосования, во время которого участники отвечают на два вопроса, касающиеся обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий, а также развития общественного и личного транспорта.

Свое мнение уже высказали около 90 тысяч человек. Отмечается, серьезных сбоев в работе системы не зафиксировано, она работает стабильно.

Тестирование позволяет проверить работу функции отложенного решения, с помощью которой можно заново загрузить бюллетень и проголосовать, если при его открытии произошел сбой в работе интернета или устройства.

Как сообщается в официальном телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, такой опцией воспользовались около 300 пользователей.

Общегородское тестирование системы электронного дистанционного голосования завершится 30 июля в 20:00.

Ранее портал мэра и правительства Москвы подготовил спецпроект об электронном голосовании.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.