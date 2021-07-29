Более 80 тыс москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 80 тысяч жителей столицы приняли участие в тестировании электронного голосования с его начала. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"На 16:00 статистика тестирования онлайн-голосования такова: выдано бюллетеней 84 тысячи, проголосовали 81 тысяча человек", – говорится в сообщении.

Тестирование системы началось в четверг в 08:00 и продолжится до 20:00 30 июля. Принять в нем участие могут все желающие старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Во время тестирования специалисты проверяют, удобно ли переключаться между бюллетенями. В одном из них участники могут выбрать несколько вариантов ответа, а в другом – один из двух.

Ранее портал мэра и правительства Москвы подготовил спецпроект об электронном голосовании.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.