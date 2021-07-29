В Штабе общественной поддержки ЕР состоялась деловая игра "Люди. Идея. Результат"

Фото: Александр Чикин

В столичном Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке состоялась деловая игра под названием "Люди. Идея. Результат" с участием представителей молодежи и муниципальных депутатов районов Юго-Восточного округа Москвы.

Участники мероприятия формировали и реализовывали концепцию строительства своих идеальных городов в течение 12 месяцев, после чего работы оценивало жюри. Перед началом игры к молодым людям обратился депутат Госдумы, секретарь московского отделения "Единой России" Петр Толстой.

"Очень приятно, что у нас есть столько неравнодушных активных молодых граждан, которые задумываются не только о своем будущем, но и о будущем своего города и своей страны. Будущее именно в ваших руках, строить его мы будем вместе с вами. Молодежная политика в нашей стране должна начаться с того, чтобы услышать нужды самой молодежи. Проанализировать, обсудить и принять максимально эффективные меры поддержки", – заявил он.

Также Толстой напомнил участникам о возможности внесения предложений в предвыборную программу "Единой России", отметив, что все инициативы будут детально изучены и учтены.

"Ваши предложения и проекты, которые вы сегодня подготовите, могут войти в эту программу. Если у вас есть собственные соображения на этот счет, вы в любой момент можете поделиться своим мнением на сайте np.er.ru. Каждую инициативу мы внимательно изучим и учтем при формировании народной партийной программы", – подчеркнул депутат.

В деловой игре приняли участие три команды, в каждой из которых был определен директор компании и архитектор. До февраля им предстояло определить концепцию своего города, после чего началось строительство на импровизированной игровой площадке. Затем команды представили собственные мегаполисы с дорогами, больницами, университетами и инфраструктурой.

Как отметил модератор игры, федеральный тренер-эксперт Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Сергей Шафоростов, игра сочетает в себе два главных аспекта: развитие коммуникативного навыка и возможность сравнения идеальной и реальной картин мира.

"Мы проходим все стадии – согласование с различными инстанциями, взаимодействуем в командах и между командами, учимся договариваться. Еще один момент – как построенные объекты "приземляются" в направлении государственной молодежной политики. Можно сказать, мы смотрим и сравниваем, как идеальный город соотносится с тем, что происходит в реальности. В итоге мы получаем крутой город, где все есть, и понимаем, что нужно делать в реальности, чтобы все это осуществить", – отметил Шафоростов.

Ранее в Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел круглый стол по теме "Семьи с детьми – основа будущего страны". К обсуждению эффективности действующих мер помощи присоединились москвичи, а инициатором мероприятия выступил Петр Толстой.