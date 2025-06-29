Трамп пообещал объявить покупателей TikTok через 2 недели

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Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит покупателей американской части соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, через 2 недели. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

При этом Трамп добавил, что речь идет о группе очень богатых людей. В это же время президент отказался называть конкретные имена покупателей.

Еще в 2024 году американский конгресс постановил, что компания ByteDance должна продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США. Трамп заявлял, что не хотел бы блокировать соцсеть и несколько раз давал отсрочку на решение вопроса.

Но затем американский лидер ввел высокие тарифы на импорт из других стран, включая Китай, из-за чего ByteDance решила не одобрять сделку до тех пор, пока торговый спор между Пекином и Вашингтоном не будет урегулирован.

