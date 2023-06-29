Страны ЕС могут отправить военные миссии на Украину в рамках гарантий безопасности – СМИ

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Отдельные страны ЕС могут ввести военные миссии на Украину в качестве "будущих гарантий безопасности Киеву". Об этом сообщает британское издание Financial Times.

"Они также пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами", – говорится в материале издания.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пошлет Украине сигнал поддержки во время саммита, который пройдет в Вильнюсе. Так генсек Альянса ответил на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО и о гарантиях безопасности, которые будут предоставлены стране.

Он подчеркнул, что все страны Альянса согласились оставить двери НАТО открытыми для Украины.

Стало известно о проблемах Пентагона в контроле за поставками оружия на Украину