Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолеть минные заграждения на юге Украины 8 июня обернулась более катастрофическими последствиями, чем предполагалось изначально. Такое мнение выразил обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes.

"Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали. <…> Недавно аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 (Bradley) 47-й бригады", – пишет Экс.

По его словам, потеря машины для разминирования не является проблемой, так как у ВСУ их десятки, однако Киев получил ограниченное количество танков и БМП. Журналист посчитал, что Украине были переданы 21 танк Leopard 2A6, 100 американских БМП Bradley и шесть танков Leopard 2R.

"За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R", – сообщил журналист.

Он отметил, что США заявили о готовности предоставить новые БМП Bradley взамен на уничтоженные, однако Европа еще не решилась на передачу новых танков. По словам Экса, поражение украинских сил в том бою стало катастрофой для ВСУ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что быстрое контрнаступление бывает только в сказках. Он подчеркнул, что "фронт – это не прогулка" и призвал "набраться терпения".

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что контрнаступление ВСУ полностью безуспешно. По его словам, все "достижения" наступления украинских сил, которые те публикуют в отчетах, не имеют ценности.

Макгрегор уточнил, что ВСУ могут лишь продемонстрировать захват нескольких разрушенных зданий, которые находятся за 15–25 километров от основных линий обороны России.

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