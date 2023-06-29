Секретарь СНБО Украины заявил, что быстрое контрнаступление бывает только в сказках

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрых темпов контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что "фронт – это не прогулка" и заявил, что нужно набраться терпения.

При этом 20 июня Данилов заявлял, что контрнаступление ВСУ идет по плану. По его словам, содержание плана контрнаступления знает лишь ограниченный круг лиц. Он также призывал не ждать, что боевые действия закончатся "за пару дней".

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева недостижимы.

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