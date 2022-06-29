В Совфеде объяснили смех Шольца после вопроса о гарантиях безопасности Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц вообще смешливый человек. В феврале ему показалось смешным и то, что на востоке Украины происходит геноцид. Об этом заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков, комментируя смех Шольца после вопроса о гарантиях безопасности Украины.
По словам Цекова, сложно судить по смеху, что имел в виду канцлер ФРГ.
"Но то, что они опасаются быть гарантами безопасности Украины, – это однозначно, потому что они понимают, что таким образом они могут быть втянуты в войну с Россией. А они неоднократно заявляли, что ни в коем случае, ни при каких условиях", – приводит слова сенатора "Лента.ру".
Цеков выразил мнение, что Украина может получить гарантии безопасности лишь от России. По его словам, такие гарантии от Запада будут заключаться только в вооружении, чтобы Киев продолжал борьбу.
Сенатор предположил, что конфликт у Украины может возникнуть и с Польшей, которая претендует на западные области страны.
"Допустим, она действительно разными манипуляциями в какой-то момент получает эти западные области Украины фактически в свое управление – вряд ли это понравится большинству граждан Украины, и возможен конфликт уже Украины и Польши, и как они будут здесь гарантами безопасности", – сказал Цеков.
Ранее сообщалось, что Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся, когда ему задали вопрос о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила Шольца, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Украине гарантий безопасности после российской спецоперации. "Да. Могу", – ответил канцлер, тихо смеясь, и добавил, что "это все".
Канцлер Германии засмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины
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