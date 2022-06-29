Китай встревожен новой стратегической концепцией НАТО – постпред при ООН

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Китай чрезвычайно встревожен последствиями принятия новой стратегической концепции НАТО. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

Он отметил, что лидеры НАТО в последнее время представляют другие государства как угрозу. Тем не менее, по его словам, именно НАТО приводит к проблемам в различных регионах мира.

"Призываем НАТО извлечь уроки и не использовать данный кризис на территории Украины как предлог для усугубления мировой конфронтации или создания новой холодной войны", – подчеркнул Цзюнь.

Ранее Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности. Он пообещал, что объявит об этом на ближайшей встрече.

Генсек добавил, что в новой концепции также будет упомянут Китай, поскольку подъем этой страны является вызовом для интересов, ценностей и безопасности организации.

Также сообщалось, что США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству. Он получил название Partners in the Blue Pacific. Новый альянс ставит своей целью поддержку тихоокеанского регионализма. Кроме того, планируется расширять сотрудничество с другими странами региона и мира.

