Китай встревожен новой стратегической концепцией НАТО – постпред при ООН

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Китай чрезвычайно встревожен последствиями принятия новой стратегической концепции НАТО. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.
Он отметил, что лидеры НАТО в последнее время представляют другие государства как угрозу. Тем не менее, по его словам, именно НАТО приводит к проблемам в различных регионах мира.
"Призываем НАТО извлечь уроки и не использовать данный кризис на территории Украины как предлог для усугубления мировой конфронтации или создания новой холодной войны", – подчеркнул Цзюнь.
Ранее Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности. Он пообещал, что объявит об этом на ближайшей встрече.
Генсек добавил, что в новой концепции также будет упомянут Китай, поскольку подъем этой страны является вызовом для интересов, ценностей и безопасности организации.
Также сообщалось, что США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству. Он получил название Partners in the Blue Pacific. Новый альянс ставит своей целью поддержку тихоокеанского регионализма. Кроме того, планируется расширять сотрудничество с другими странами региона и мира.
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