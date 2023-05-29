США втягивают Папуа – Новую Гвинею в геополитические игры против России и КНР – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между США и Папуа – Новой Гвинеей имеет неоколониальную природу и разработаны с целью создать американский форпост для проецирования военной силы в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"Появление такого акта, составленного под диктовку Вашингтона, сложно интерпретировать иначе как очередной шаг в направлении милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, нагнетания военной напряженности, а также втягивания Порт-Морсби в геополитические игры Вашингтона против России и Китая", – указала Захарова.

Как уточнила официальный представитель МИД, договор фактически предоставляет Штатам неограниченный доступ к транспортной инфраструктуре островного государства. При этом американские военнослужащие получают экстерриториальный статус.

Захарова считает, что такой шаг свидетельствует о милитаризации АТР и формировании "форпоста для проецирования военной силы в АТР и обеспечения американского доминирования в ущерб безопасности других региональных государств".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО претендует на ведущую роль в АТР. По его словам, Альянс перестал заявлять о своей оборонительной роли.

Как подчеркнул Лавров, НАТО сдвигает линию обороны к Южно-Китайскому морю. Текущая концепция Альянса предусматривает милитаризацию АТР с целью сдерживать Китай и Россию, добавил министр.