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Политика

10:23

Суд в Австралии обязал обнародовать письма Елизаветы II 45-летней давности

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Aaron Chown/PA Images

В Австралии по решению Верховного суда обнародуют переписку королевы Великобритании Елизаветы II об увольнении Эдварда Гофа Уитлэма с поста австралийского премьера в 1975 году, сообщает News.ru.

Письма, которые монарх отправляла генерал-губернатору Джону Керру, признали публичным достоянием, несмотря на то, что представители королевы на протяжении 45 лет утверждали, что корреспонденция является частной.

Керр уволил Уитлэма через три года после его избрания премьер-министром, что привело к глубокому конституционному кризису. Письма помогут дать ответ на то, пыталось ли британское правительство повлиять на события в своей бывшей колонии.

Ранее Минобороны РФ обнародовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии. Среди них есть схема группировки противника на момент начала операции, документы об отношении гитлеровцев к военнопленным и мирному населению.

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