В Германии столетняя женщина стала депутатом местного совета

100-летняя немецкая пенсионерка Лизель Хайзе стала депутатом местного совета в городе Кирхаймболанден. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что женщина долгие годы работала учительницей и сейчас находится на пенсии. Тем не менее это не помешало ей набрать 911 голосов и стать одним из двух депутатов от гражданской инициативы "Мы за Кибо".
"Тот, кто хочет чего-то изменить, должен предпринимать для этого усилия", – прокомментировала Хайзе свое избрание.
Она рассказала, что решила пойти в политику после того, как закрылся ее любимый бассейн, который, по ее словам, был для нее "эликсиром жизни". Теперь женщина намерена построить в городе новый бассейн.
Также она отметила, что хочет заняться развитием молодежи, заявив, что местные власти данному вопросу уделяют мало внимания. Она намерена выступать за организацию в Кирххаймболандене встреч детей и подростков, во время которых подростки могли бы больше времени уделять общению друг с другом и занятиям музыкой.
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