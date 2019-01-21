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16:58

Самой пожилой пенсионерке России в 2019 году исполнится 130 лет

общество

16:58

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Фото: YouTube/Azattyq TV

Жительнице Чечни Коке Истамбуловой в 2019 году исполнится 130 лет. Самая пожилая пенсионерка страны чувствует себя удовлетворительно и хорошо помнит дореволюционные времена, сообщает РИА Новости со ссылкой на внука пожилой женщины Иляса Абубакарова.

Пенсионерка 1889 года рождения живет в селе Братское Надтеречного района республики. Ее возраст документально зафиксирован. Имеется и паспорт, где стоит только год рождения, месяц и число неизвестны.

"Чувствует себя нормально, только что покормил ее, закапал глаза. Как вы знаете, она у нас не видит, передвигается только под руку", – поведал один из четырех внуков Коки.

У женщины, пережившей всех своих детей, также есть 16 правнуков. К пенсионерке часто приезжают российские и зарубежные журналисты.

Ранее стало известно о кончине долгожительницы из Книги рекордов России. Нану Шаова умерла на 129-м году жизни в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее осталось восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков – всего 67 человек. Сертификат долгожительницы пенсионерка получила в июле 2017 года.

общество

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