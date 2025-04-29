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29 апреля, 12:39

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РИА Новости: задержан вице-мэр Краснодара Нетреба

Вице-мэр Краснодара задержан после обысков на рабочем месте – СМИ

Фото: krd.ru/Станислав Телеховец

Вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба задержан после обысков на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры.

Известно, что в администрации Краснодара на рабочем месте Нетребы силовики проводили обыски.

"Пришли к вице-мэру, курирующему вопросы внутренней политики", – рассказали агентству.

По данным "Интерфакса", Нетребу подозревают в мошенничестве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нетреба занимает пост вице-мэра Краснодара с августа прошлого года.

Ранее по делу о взятке были задержаны глава Управления по вопросам миграции и его подчиненный – руководитель отдела миграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области. По данным СК, подозреваемые заранее сообщали предпринимателю о планируемых проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах, где работали иностранцы. Так они поступали с мая прошлого года по апрель этого.

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