РИА Новости: задержан вице-мэр Краснодара Нетреба

Фото: krd.ru/Станислав Телеховец

Вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба задержан после обысков на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры.

Известно, что в администрации Краснодара на рабочем месте Нетребы силовики проводили обыски.

"Пришли к вице-мэру, курирующему вопросы внутренней политики", – рассказали агентству.

По данным "Интерфакса", Нетребу подозревают в мошенничестве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нетреба занимает пост вице-мэра Краснодара с августа прошлого года.

Ранее по делу о взятке были задержаны глава Управления по вопросам миграции и его подчиненный – руководитель отдела миграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области. По данным СК, подозреваемые заранее сообщали предпринимателю о планируемых проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах, где работали иностранцы. Так они поступали с мая прошлого года по апрель этого.