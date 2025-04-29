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Виновником беспрецедентного мирового кризиса является "англосаксонская тусовка" и ее "корыстные игры". Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", передает РИА Новости.

Политик добавил, что президент США Дональд Трамп, по сути, признал, что ответственность за украинский конфликт несут сами Соединенные Штаты, Европы и Украина.

Ранее Медведев сообщил о прохождении РФ и Европой точки невозврата. Он считает, что России не с кем и не о чем разговаривать в Старом Свете. По его мнению, в Европе вместо ярких личностей и сильных лидеров появились "технические фигуры", причем русофобской направленности.

При этом источником всех самых крупных военных конфликтов, произошедших за последние 300 лет, является узкий круг стран Западной Европы, сказал директор СВР РФ Сергей Нарышкин.