Медведев анонсировал принятие закона, регулирующего вопросы въезда и выезда иностранцев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В ближайшее время в России будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
По его словам, необходимо будет проанализировать действующие международные договоры и оценить их соответствие законопроекту. Он подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведется, однако к вопросу необходимо внимательное отношение из-за пестрого массива законодательства.
"Ну и, соответственно, нужно вносить коррективы. В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью", – сказал Медведев.
Ранее Медведев заявил о дискриминации россиян за рубежом. По его словам, в последнее время ряд стран Запада предпринимают недружественные шаги в отношении РФ. Он пояснил, что сотрудники диппредставительств выдворяются из стран, дипломатическая собственность захватывается.
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