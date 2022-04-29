На кандидата в президенты Франции завели уголовное дело – СМИ

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Против кандидата в президенты Франции на прошедших выборах Жана Лассаля возбудили уголовное дело. Об этом сообщает радиостанция France Bleu Béarn Bigorre.
Политика обвиняют в нарушениях избирательного кодекса, которые могли повлиять на справедливый итог голосования. Речь идет о заявлении Лассаля, которое он сделал во время второго тура на избирательном участке в Лурдьос-Ишер. Тогда он сообщил, что воздерживается от голосования и таким образом повлиял на других избирателей, что запрещено в день выборов.
Видеозапись с заявлением распространилась в социальных сетях, после этого конституционный совет аннулировал все результаты голосования во втором туре в Лурдьос-Ишере. Теперь политику грозит до года тюрьмы, штраф в размере 15 тысяч евро, поражение в избирательных правах и лишение депутатского мандата.
Выборы президента Франции выиграл действующий глава государства Эммануэль Макрон. В решающем туре он набрал 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. По данным МВД Франции, явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году. Ле Пен признала поражение, но при этом отметила успех кампании.
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