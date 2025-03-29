В МИД сообщили, что главы многих стран Азии приглашены на парад Победы в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многие лидеры азиатских стран были приглашены в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Но пока этот список формируется, он находится в администрации президента, и я думаю, что именно администрация президента должна объявить о том, кто будет", – добавил представитель МИД, которого цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая. В рамках визита намечены его переговоры с Владимиром Путиным.

Кроме того, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае также планирует посетить Россию. Он встретится с Путиным, после чего намерен отправиться в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.