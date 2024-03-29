Главком ВСУ заявил о планах подготовить резервы для нового наступления

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сказал, что украинское командование хочет подготовить резервы для проведения нового наступления. Об этом сообщает RT, ссылаясь на украинские СМИ.

Сырский считает, что залогом успеха наступления ВСУ станет способность западных стран нарастить поставки военной техники и боеприпасов для украинских военнослужащих.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский после провала диверсий с попытками проникновения на территорию Белгородской и Курской областей выступил с угрозами в адрес России. Он предупредил о новых ударах по РФ, в том числе с применением дальнобойных БПЛА.

Президент добавил, что дальнейшие "активные действия", а также изготовление и использование ударных дронов по логистике России уже обсудил с Сырским.