Зеленский выступил с угрозами в адрес РФ после провала диверсий ВСУ

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский после провала диверсий с попытками проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей вновь выступил с угрозами в адрес России. В своем телеграм-канале он пригрозил новыми ударами по российским территориям, в том числе с применением дальнобойных беспилотников.

"Определили самые уязвимые места (России. – Прим. ред.), те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить", – подчеркнул он.

По словам украинского лидера, он обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским дальнейшие "активные действия", а также изготовление и применение ударных, дальнобойных дронов по логистике РФ.

Ранее Владимир Путин сказал, что Россия не оставляет безнаказанными сейчас и не оставит впредь удары украинской стороны по приграничным регионам.

Также глава государства предположил, что Киев, совершая провокации в день проведения выборов в России, хочет отвлечь внимание от реального положения дел на передовой, так как российская армия на линии боевого соприкосновения уверенно сохраняет инициативу.