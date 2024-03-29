Срочники весеннего призыва не будут служить в новых регионах РФ и участвовать в СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новобранцы предстоящего весеннего призыва не будут служить в новых российских регионах и участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации", – цитирует его ТАСС.

Ранее Минтруд РФ предложил расширить перечень организаций и профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Так, согласно документу, перечень увеличится с нынешних 149 профессий до 224. Среди новых – униформист, конюх, штукатур, лесоруб, музейный смотритель, администраторы баз данных и вычислительной сети и другие.