В США не смогли подтвердить информацию о сбитом ПВО РФ реактивном снаряде GLSDB

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что не может подтвердить информацию о том, что российские системы ПВО впервые сбили управляемый реактивный снаряд GLSDB в зоне спецоперации на Украине.

"Мы объявляли, что планировали поставить данное оружие. Я не могу подтвердить российские сообщения о том, что они сбили одно из них", – приводит слова Кирби РИА Новости.

Он добавил, что ознакомился с информацией в СМИ касательно сбитого реактивного снаряда.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны российской стороны впервые смогли перехватить управляемый реактивный снаряд GLSDB. Кроме того, система ПВО за сутки перехватила 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил России при поддержке авиации и артиллерии за сутки смогли устранить свыше 400 военнослужащих украинских войск на донецком направлении.

ВС РФ сбили "умный" снаряд GLSDB

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