Совфед одобрил закон о штрафах до 2 млн руб за продажу вейпов детям

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Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 2 миллионов рублей за продажу вейпов, табака и кальянов несовершеннолетним. Изменения будут внесены в статью 14.53 КоАП РФ.

Штраф для граждан увеличится с 40–60 до 200–300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 500–700 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1,5–2 миллионов рублей при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, был одобрен закон о штрафах за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включая баллончики со сжиженным газом. Меры ответственности будут аналогичны санкциям за продажу несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции – максимальный штраф за это может составить 2 миллиона рублей.

В декабре 2024 года Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции.

Размер штрафа – от 50 до 80 тысяч рублей. Также за это грозят исправительные работы на срок до одного года с запретом занимать определенные посты или заниматься определенной деятельностью на три года.