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В НАТО впервые публично обвинили РФ в подготовке убийства руководителя немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступление зампомощника генсека Альянса Джеймса Аппатурая в Европарламенте.

Он утверждает, что в последние пару лет в странах Североатлантического альянса происходили случаи диверсий, в том числе поджоги, нападения на имущество политиков, а также "заговоры с целью убийства", в том числе Паппергера.

Аппатурай обвинил в этих диверсиях российскую сторону, заявив, что РФ якобы вербует для этого людей в интернете. По словам представителя НАТО, это делается, чтобы подорвать поддержку Украины.

В прошлом году зарубежные СМИ уже сообщали о планах покушения на Паппергера. Утверждалось, что планы покушения якобы готовила Россия. При этом журналисты не приводили никаких доказательств этого предположения.

Тогда в Кремле призвали не относиться серьезно к подобного рода сообщениям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что такие новости подаются "в стиле очередных фейков".