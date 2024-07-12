Песков назвал "очередными фейками" якобы планы покушения РФ на главу Rheinmetall

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Серьезно относиться к информации о якобы подготовке России к покушению на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя соответствующие сообщения, представитель Кремля подчеркнул, что они подаются "в стиле очередных фейков".

О разработке плана покушения на Паппергера, которое должно было состояться в 2024 году, сообщил американский телеканал CNN. По данным журналистов, предупреждение об этом получили власти Германии, благодаря чему службы безопасности страны сумели защитить главу оборонного концерна.

Источники СМИ утверждали, что подготовкой этого покушения якобы занималась Россия. Однако в материале не было приведено ни одного доказательства этого предположения.

