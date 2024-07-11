CNN: на главу немецкого концерна Rheinmetall планировали покушение

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На директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера в 2024 году готовилось покушение. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

"Когда американцы узнали об этом, они сообщили об этом Германии, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и помешать заговору. Высокопоставленный немецкий правительственный чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден о заговоре (со стороны. – Прим. ред.) США", – указано в сообщении.

При этом, согласно данным источников, планы покушения якобы готовила Россия. В материале не приводится никаких доказательств этого предположения. В Rheinmetall отказались комментировать информацию о покушении на директора концерна и заявили лишь, что постоянно принимают необходимые меры безопасности.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что Вена якобы стала базой для российских тайных операций после начала конфликта на Украине. Согласно данным издания, число российских государственных служащих в Австрии в последние два года выросло с 300 человек до более чем 500, а по оценкам спецслужб Австрии, до половины из российских госслужащих могут работать в качестве шпионов.