ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву – СМИ

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Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС сообщает газета Financial Times.

По данным газеты, Брюссель рассматривает план, чтобы обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, что навредит рабочим местам и росту экономики страны. В случае, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки по Украине, руководство ЕС якобы планирует публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил газете, что не слышал о подобных угрозах и подчеркнул, что Будапешт не поддается давлению. Он отметил, что Венгрия не видит связи между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС.

Кроме того, Бока сообщил, что власти Венгрии открыты для использования бюджета ЕС для пакета по Украине в случае, если в план будут добавлены оговорки, которые дадут Будапешту возможность впоследствии изменить свое решение.

Газета также провела опрос источников в дипломатических кругах ЕС, которые заявили, что "многие страны" поддерживают подобный план давления на Венгрию.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в который входит 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Позже Еврокомиссия (ЕК) была готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансовой помощи.

После в СМИ появилась информация, что Евросоюз рассматривает идею создания фонда помощи Украине, чтобы обойти наложенное Венгрией вето. Как указано в материале, фонд может получить порядка 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира и будет с 2024 по 2027 год ежегодно выделять Киеву до пяти миллиардов евро.



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