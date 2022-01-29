Глава МИД Украины заявил о создании сетевой дипломатии с центром в Киеве

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На смену челночной дипломатии времен холодной войны пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в колонке издания "НВ".

Он рассказал, что во времена холодной войны применялось курсирование дипломатов между сторонами конфликта. Сейчас же, отметил Кулеба, изменилась конфигурация сил на европейском континенте.

"Украина теперь по другую сторону занавеса... Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? На смену "челночной дипломатии" запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами", – подчеркнул Кулеба.

Министр рассказал, что РФ слышит одну и ту же позицию, которая согласована с Украиной. По его словам, неделя дипломатии в Женеве, Брюсселе и Киеве показала сетевую дипломатию в действии.

Он отметил, что в настоящее время дипломатия решает многие задачи на сверхвысокой скорости, сохраняя незыблемый внешний вид. По его словам, это приносит конкретные результаты.

"Удалось консолидировать очень высокий уровень международной поддержки Украины. Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом", – написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Киев имеет продуманную дипломатическую стратегию противодействия российской эскалации. Украина, по словам Кулебы, добавил в нее и помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства.

"Результаты все видят. Число самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласие между США, Великобританией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета. Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом идут острые прения", – подчеркнул дипломат.

Кулеба заключил, что Украина не допустит повторения трагедии 2014 года.

Ранее автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин заявил, что Владимир Путин совершит ошибку катастрофических масштабов, если примет решение напасть на Украину. По его словам, вторжение может повлечь конфликт, похожий на войну СССР в Афганистане. Автор статьи отметил, Россия загонит себя в угол, если Запад найдет в себе решимость, а Москва продолжит выдвигать требования, которые будет невозможно удовлетворить.

