ЕК обсудит с Азербайджаном возможность увеличения поставок газа в Европу – СМИ

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Еврокомиссия намерена провести переговоры с Азербайджаном о возможности увеличения поставок газа в Европу. Об этом пишет издание Financial Times.

Как утверждают неназванные европейские чиновники в интервью газете, переговоры состоятся в начале февраля. Со стороны ЕК в них будет участвовать комиссар по энергетике Кадри Симсон.

В материале указывается, что в Евросоюзе опасаются возможного сокращения поставок газа в Европу. По мнению представителей ЕС, это может случиться в ответ на западные санкции в случае эскалации конфликта на Украине.

"ЕС планирует отправить делегацию в Азербайджан в надежде организовать поставки газа при экстренной ситуации", – подтверждается в статье.

Еще один источник издания уточнил, что ЕС проводит переговоры с азиатскими странами о возможности поставок сжиженного природного газа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации о том, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в случае санкций, являются блестящим примером фейковой истерии. По его словам, Россия даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом была надежным гарантом энергетической безопасности Европы и безупречно выполняла свои контрактные обязательства.