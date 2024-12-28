Захарова: РФ обеспокоена эскалацией напряженности на пакистанско-афганской границе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия обеспокоена эскалацией напряженности на границе Афганистана и Пакистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на сайте дипведомства.

Захарова уточнила, что из-за перестрелок гибнут не только военные, но и гражданские лица. Москва призывает стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, направленному на мирное разрешение разногласий.

Афганские военные атаковали вечером 28 декабря несколько районов Пакистана после того, как по армии Афганистана нанесли авиаудар. По информации афганского МО, военнослужащие атаковали "центры и укрытия враждебных сил и их сторонников" за пределами границы страны с Пакистаном.

Одно из иранских СМИ уточнило, что в приграничье афганских провинций Хост и Пактия с вечера 27 декабря формируются боестолкновения (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) и пакистанскими военными.