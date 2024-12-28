Президент Грузии присоединилась к акции протестующих в Тбилиси

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, присоединилась к акции протеста оппозиции, прошедшей в виде "живой цепи" на центральных улицах Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Протесты проходят за день до инаугурации избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили, которого не признают оппозиционеры. По данным местных телеканалов, в Тбилиси были развернуты специальные подразделения и патрульные полицейские.

Выборы в Грузии прошли 14 декабря. ЦИК страны признала их состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков.

При этом Зурабишвили отметила, что не намерена покидать Президентский дворец после 29 декабря. По ее словам, она "никого оставлять не собирается".