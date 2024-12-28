МИД Азербайджана анонсировал изменения правил пребывания в стране для россиян

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Азербайджан намерен внести изменения в правила пребывания россиян на территории страны. Это связано с решением России о сокращении срока временного нахождения иностранцев без визы, сообщает RT со ссылкой на МИД республики.

Дипломаты обратили внимание, что рассматривают ужесточение правил для пребывания иностранцев на территории России в контексте прав граждан Азербайджана. В связи с этим ведомство собирается действовать на основании принципов взаимности.

О деталях будет объявлено дополнительно, указали в азербайджанском МИД.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines с 28 декабря на время прекращает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу.

Решение о временной остановке авиасообщения с семью городами России было принято Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Оно связано с первичными данными расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190, который упал вблизи Актау в Казахстане.