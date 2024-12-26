Дипломат Климов: Россия хочет увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе

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В России планируют увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе до 30 дней, рассказал руководитель консульского департамента министерства иностранных дел Алексей Климов.

"Ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности", – приводит РИА Новости его слова.

Таким образом, иностранцев в России станет больше, отметил Климов. Однако нельзя забывать о важности миграционного контроля и обеспечении нацбезопасности.

Между тем электронные удостоверения иностранных граждан, за счет которых можно будет проверить актуальную информацию о них, начнут выдавать в Москве с 2025 года. Наличие базы биометрических данных, в которую будет включена информация о всех приезжающих в страну гражданах, позволит вывести раскрываемость преступлений на новый уровень, объяснил Сергей Собянин.