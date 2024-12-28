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Украине не стоит рассчитывать на присоединение к Евросоюзу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на британского военного аналитика Александра Меркуриса.

Так он отреагировал на заявление заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Европу нельзя простить и она должна быть наказана.

"Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС", – высказался британец.

Масштабы коррупции на Украине не позволят стране в обозримом будущем присоединиться к Евросоюзу или НАТО, утверждали ранее СМИ.

Источник в Пентагоне сообщил, что неготовность частично объясняется политическими соображениями, но основными препятствиями все же выступают коррупция и недостаток прозрачности в государственных институтах. По его словам, особенную озабоченность вызывают оборонные закупки. Он заявил, что США фиксировали на Украине заключения оборонных контрактов с "лицами, близкими к определенным лидерам".

