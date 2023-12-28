США направят в Косово 33 военнослужащих для участия в миссии НАТО

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США направят в Косово 33 военнослужащих Национальной гвардии штата Айова для участия в миссии НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Newsweek.

Согласно их данным, военнослужащие США будут размещены в Косове на срок в девять месяцев. Их основными задачами станет осуществление осуществление эвакуации воздушными средствами, дозаправка и техническое обслуживание сил США, Сил безопасности Косова (СБК) и коалиции.

Сообщается, что сперва военнослужащие США будут направлены на базу Форт-Кавасос в штате Техас, где они пройдут "предмобилизационную подготовку" перед отправкой в Косово. В начале года контингент НАТО в Косове составлял около 4,5 тысячи человек, а в ноябре генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщал об увеличении контингента еще на тысячу человек.

В сентябре этого года неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова. В нападении обвинялись преступные формирования из Сербии. Позже выяснилось, что в нападении участвовали около 30 вооруженных человек.

Со стороны сербов погибли три человека. Как сообщал президент Сербии Александр Вучич, их убили косовские полицейские с использованием снайперского оружия с большой дистанции.

Сербы начали протест на севере самопровозглашенной республики Косово