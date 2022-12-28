Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД ФРГ после слов о России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о невозможности нормальных отношений с Россией вызвало активную реакцию у пользователей Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

"Недальновидные и провокационные высказывания главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к ФРГ. Это может иметь очень плачевные последствия", – отметил один из пользователей.

Другой комментатор отметил некорректность слов Бербок, назвав их позорными. Еще один участник дискуссии выразил мнение, что Германия стремительно теряет свою политическую и экономическую самостоятельность.

"Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США", – написал он.

Четвертый участник обсуждения полагает, что все действия и заявления главы МИД ФРГ прямо противоречат национальным интересам Германии.

"Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку", – подчеркнул он.

Накануне Бербок заявила, что между Германией и Россией не может быть нормальных отношений. Она также подчеркнула, что Германия намерена ужесточать санкции против РФ до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине. Бербок добавила, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

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