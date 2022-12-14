Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии за слова о действиях Путина

Фото: TACC/Florian Gaertner/picture alliance/photothek

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что Владимир Путин хочет сломить украинцев, передает РИА Новости.

Так, один из пользователей призвал немецких граждан помочь Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. По его ощущениям, немецкий министр все время думает о Путине.

Один из комментаторов назвал Бербок лицемерной. По его словам, вместо того, чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт.

"К таким сложным решениям, как мирные переговоры, они не приходят! Лучше в топку отправлять бюджет Германии", – поддержал его другой комментатор.

"Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее? Путин думает, что она идиотка. Он прав", – добавил пользователь.

Накануне глава МИД ФРГ, выступая на международной конференции по Украине в Париже, пообещала выделить Киеву еще 50 миллионов евро на помощь в условиях зимы и проблем с энергетикой. Также Бербок заявила, что ЕС не допустит, чтобы Путин сломил украинский народ.

Ранее читатели Focus Online раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за его слова о России. Пользователи не оценили статью, в которой журналист провел сравнение позиций Берлина и Парижа по отношению к украинскому конфликту.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!