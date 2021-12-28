Прокурор обвинил "Мемориал" в искажении памяти о ВОВ

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Правозащитный центр "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) занимается искажением истории, очерняя память о Великой Отечественной войне и создавая лживый образ СССР как террористического государства, заявил представитель прокуратуры в Верховном суде. Об этом сообщает РИА Новости.
"Международный "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память, в первую очередь о Великой Отечественной войне", – сказал прокурор.
Он отметил, что организация осуществляет попытки очернения СССР, не совершая никаких усилий для сотрудничества в работе по реабилитации осужденных. По его словам, только генеральная прокуратура с 1991 года реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД – 3 миллиона. При этом "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) совершал попытки реабилитации нацистских преступников, заявил прокурор.
"Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит, это подлинная причина, почему "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом", – отметил прокурор.
Ранее генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации "Мемориала" (признан в РФ НКО-иноагентом). Позже Владимир Путин выразил надежду, что судебное разбирательство по данному делу будет объективным.
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