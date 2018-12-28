Украина сняла запрет на въезд мужчин из РФ

Фото: ТАСС/Константин Чергинский

Власти Украины сняли запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает ТАСС. При этом пограничники продолжат проверять въезжающих на территорию страны россиян в усиленном режиме, добавил он.

"Особое внимание мы уделяем въезжающим на Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска", – пояснил Слободян, подчеркнув, что Россия в этом списке на первом месте. При въезде на Украину у граждан РФ будут обязательно спрашивать, зачем они прибыли. Помимо загранпаспорта, россиянам могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита, отметил представитель украинской Госпогранслужбы. "После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну", – сказал он.

Военное положение было введено на Украине с 26 ноября, после инцидента с задержанием украинских военных кораблей, незаконно пересекших морскую границу РФ в Керченском проливе. Тогда же гражданам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет ограничили въезд на территорию страны. Военное положение отменили 26 декабря, однако, ограничения на въезд на Украину россиян тогда оставили без изменений.