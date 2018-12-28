Украина сняла запрет на въезд мужчин из РФ

Власти Украины сняли запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает ТАСС. При этом пограничники продолжат проверять въезжающих на территорию страны россиян в усиленном режиме, добавил он.
"Особое внимание мы уделяем въезжающим на Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска", – пояснил Слободян, подчеркнув, что Россия в этом списке на первом месте. При въезде на Украину у граждан РФ будут обязательно спрашивать, зачем они прибыли. Помимо загранпаспорта, россиянам могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита, отметил представитель украинской Госпогранслужбы. "После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну", – сказал он.
Военное положение было введено на Украине с 26 ноября, после инцидента с задержанием украинских военных кораблей, незаконно пересекших морскую границу РФ в Керченском проливе. Тогда же гражданам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет ограничили въезд на территорию страны. Военное положение отменили 26 декабря, однако, ограничения на въезд на Украину россиян тогда оставили без изменений.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.