Эксперт высказался о продлении запрета на въезд мужчин из России на Украину

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины продлить запрет на въезд в страну мужчинам из России можно рассматривать как продолжение санкционного давления. Такого мнения придерживается директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, передает RT.
Сам запрет эксперт назвал дополнительным пунктом к военному положению. "Оно действительно было снято в тех шести областях Украины, где его ранее ввели. По закону его больше нет, но психологическая напряжённость сохраняется", – отметил Солонников.
Сложившаяся ситуация, по мнению Солонникова, может быть связана с подготовкой к президентским выборам на Украине. В стране могут считать, что россияне намерены провести контроль за ходом выборов. "Дополнительные наблюдатели, особенно россияне, никому из команды Порошенко не нужны", – заключил эксперт.
26 декабря Украина ввела дополнительные санкции против российских граждан и компаний. Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Отмечалось, что ограничения затронут компании РФ, бизнесменов, политиков и депутатов, а также работников силовых структур, которые "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".
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